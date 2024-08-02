鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.21元，預估目標價為151.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.28元下修至4.21元，其中最高估值5.57元，最低估值3.13元，預估目標價為151.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.57(5.57)
|8.24
|10.63
|最低值
|3.13(3.13)
|2.5
|6
|平均值
|4.25(4.33)
|6.06
|8.49
|中位數
|4.21(4.28)
|6.17
|8.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21,677,000
|23,135,200
|27,452,000
|最低值
|18,371,000
|18,532,000
|21,139,000
|平均值
|19,184,220
|21,434,600
|24,192,620
|中位數
|18,851,500
|21,559,600
|24,101,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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