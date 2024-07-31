鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.76元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.98元下修至4.76元，其中最高估值5.98元，最低估值3.67元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.98(6.04)
|8.52
|12.67
|最低值
|3.67(4.3)
|4.99
|6
|平均值
|4.84(5.05)
|6.83
|8.96
|中位數
|4.76(4.98)
|6.49
|8.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21,677,000
|24,954,350
|30,264,000
|最低值
|18,087,000
|19,090,000
|21,962,000
|平均值
|20,049,820
|22,333,560
|24,971,250
|中位數
|20,613,000
|22,252,500
|24,101,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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