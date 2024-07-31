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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.38元，預估目標價為153元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:10

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.44元下修至4.38元，其中最高估值5.98元，最低估值3.13元，預估目標價為153元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.98(5.98)8.4512.67
最低值3.13(3.13)2.56
平均值4.49(4.52)6.248.81
中位數4.38(4.44)6.378.44

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值21,677,00024,526,00030,264,000
最低值18,371,00018,532,00021,139,000
平均值19,512,11021,715,97024,594,340
中位數18,937,39021,593,00024,101,650

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.194.2512.915.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,836,49818,334,33626,182,37625,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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