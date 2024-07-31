鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.38元，預估目標價為153元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.44元下修至4.38元，其中最高估值5.98元，最低估值3.13元，預估目標價為153元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.98(5.98)
|8.45
|12.67
|最低值
|3.13(3.13)
|2.5
|6
|平均值
|4.49(4.52)
|6.24
|8.81
|中位數
|4.38(4.44)
|6.37
|8.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|21,677,000
|24,526,000
|30,264,000
|最低值
|18,371,000
|18,532,000
|21,139,000
|平均值
|19,512,110
|21,715,970
|24,594,340
|中位數
|18,937,390
|21,593,000
|24,101,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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