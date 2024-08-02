【量大強漲股整理】台股跌破季線，是買點，還是賣點，新主流誕生?

鉅亨研報 2024-08-02 17:19

加權指數，今日開低走低，終場下跌 1004.01 點，收在 21638.09 點，成交量 5171 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 966.59 億，投信買超 115.14 億，自營商賣超 380.14 億，三大法人合計賣超 1231.59 億，其中，投信連 23 買，累計 1395.6 億。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 5.94%，收在 903 元，台積電美國亞利桑那州晶圓 21 廠第二廠預計除了 3 奈米，2028 年也將在美生產 2 奈米，並設第三廠滿足強勁的客戶需求，營運動能相當強勁；(2317-TW) 鴻海，下跌 7.9%，收在 186.5 元，今年鴻海科技日提前在 10 月 8 日與 9 日舉辦，將以人工智慧為主軸，環繞電動車、智慧製造與智慧城市三大平台，場地規模擴大逾一倍，除供應鏈夥伴與投資人，也開放給民眾參觀；(2454-TW) 聯發科，下跌 7.63%，收在 1090 元，7 月 31 日舉行法說之後，高盛及摩根士丹利證券（大摩）都發布報告看多前景，高盛看好聯發科長期成長動能強，將目標價從 1,300 元升至 1,460 元，維持「買進」評等；大摩重申 1,588 元目標價及「優於大盤」評等，認為聯發科可望受惠於中國大陸人工智慧（AI）智慧機換機潮。

今日盤面焦點為機器人概念股，多檔股票亮燈漲停，(2359-TW) 所羅門，上漲 0.95%，收在 159.5 元，依然站穩季線，所羅門開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長；(8374-TW) 羅昇，亮燈漲停，收在 122 元，羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新，目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測，未來有望接獲更多訂單；(2365-TW) 昆盈，上漲 3.71%，收在 64.3 元，昆盈今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西、墨西哥以及中美洲；亞太部分，將拓展印度、印尼以及中亞的沙烏地阿拉伯；歐洲則將開拓西班牙、義大利等國家，預期效益將逐步顯現；(4562-TW) 穎漢，股價亮燈漲停，收在 66.5 元，穎漢以管件成形設備起家，並跨入全自動整廠設備領域，手臂多工 AI 智能自動化產線是穎漢最具特色的無人化整廠輸出產品，自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到 AI 智慧製造。(4853-TW) 台灣精銳，上漲 2.08%，收在 343 元，今年製造事業與飯店餐飲事業估都將較去年增長，台灣精銳以行星減速器為其核心產品，繼先前推出齒條、智慧潤滑裝置等周邊延伸產品，近期也發布聯軸器新產品，強化行星減速器產品周邊完整性，有助於開拓新客戶與擴大市場佔比。

通膨持續降溫，就業市場不佳，美國聯準會有望從 9 月開始進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，(2524-TW) 京城，

盤中一度大漲逾 + 7%，再創波段新高，來到 121.5 元大關!

從 7.29 佳螢節目預告以來，93.2=>121.5，整整拉出三根漲停! 大漲 + 30% 以上!

驗證佳螢一再的強調，資金避風港鎖定的就是【多元題材股】

資產 (售地)+ 建案，雙題材加持，激勵股價逆風而上

(2524-W) 京城，在佳螢預告後就一路噴出向上! 驗證佳螢選股冠軍的實力!

(2524-TW) 京城，不僅改寫新高，6 月營收 4.9 億元，年增 130%，台積電和多家科技大廠紛紛選定南部擴廠，不僅改變 南部產業結構，更會帶動就業人口南移，導致南部房市需求明顯成長，2024H2 京城將進入業績高峰期，再加上總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元，營收和獲利有望雙雙成長，帶動股價繼續上攻；(1805-TW) 寶徠，上漲 %，收在 115.5 元，董事長林瑞山表示，寶徠手握雙北市及桃園七大案，其中台北市蛋黃區兩大高單價指標案「松雍」、「璞園樸園」分別在今年第三季、明年上半年完工交屋，今年可望轉盈。

(3086-TW) 華義，上漲 4.82%，收在 174 元，華義代理的和風日系 RPG 手遊《妖界黃昏 - 妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》7 月 30 日宣布於台港澳雙平台正式上市，號召玩家一同加入幻妖界，守護魑魅魍魎，成長動能可期，除遊戲代理或聯運外，也將透過平台的營運特性逐步拓展營運範圍，規畫將陸續納入社群、討論版、實況、影音，以及二次元等其他娛樂內容等營運項目，華義藉由之前取得《遊戲大亂鬥》社群平台，未來將透過經營遊戲社群平台，與平台或其他專案串連，打造出華義的娛樂平台生態系。

多元題材股持續亮眼表現

台股卻是跌破季線

到底這邊是買點還是賣點?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師