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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)目標價調升至125元，幅度約5.93%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)提出目標價估值：中位數由118元上修至125元，調升幅度5.93%。其中最高估值150元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予聯亞(3081-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀1位。

聯亞(3081-TW)今(31日)收盤價為123元。近5日股價下跌13.07%，相關通信網路類指數近5日下跌2.07%，櫃買市場加權指數下跌1.97%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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