鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至62.84元，預估目標價為1380元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由63.16元下修至62.84元，其中最高估值65.93元，最低估值55.96元，預估目標價為1380元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|65.93(66.98)
|84.22
|115.58
|最低值
|55.96(55.96)
|57.94
|63.48
|平均值
|62.8(62.98)
|71.42
|84.57
|中位數
|62.84(63.16)
|71.86
|83.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|540,757,410
|655,170,540
|787,133,370
|最低值
|499,967,000
|539,316,000
|653,274,000
|平均值
|516,333,860
|594,460,570
|701,014,290
|中位數
|514,880,130
|589,566,360
|692,871,040
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|48.51
|74.59
|70.56
|26.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|433,446,330
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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