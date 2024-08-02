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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至36.66元，預估目標價為225元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由33.24元上修至36.66元，其中最高估值51.78元，最低估值22.74元，預估目標價為225元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值51.78(51.78)31.7932.07
最低值22.74(22.74)11.2717.24
平均值36.63(35.95)18.2424.66
中位數36.66(33.24)17.124.66

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值424,334,000352,073,000345,979,000
最低值339,910,130293,744,000288,013,890
平均值386,862,970329,196,740322,590,180
中位數395,006,500325,196,460333,777,650

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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