鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)目標價調降至225元，幅度約8.16%
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)提出目標價估值：中位數由245元下修至225元，調降幅度8.16%。其中最高估值300元，最低估值136元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予長榮(2603-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀2位。
長榮(2603-TW)今(1日)收盤價為175元。近5日股價上漲4.79%，相關航 運 業近5日上漲3.41%，集中市場加權指數下跌1%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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