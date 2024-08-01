鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站EBAY-US的目標價調升至55.73元，幅度約3.19%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 20:18
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)提出目標價估值：中位數由54元上修至55.73元，調升幅度3.19%。其中最高估值65元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予電子灣拍賣網站評價：積極樂觀9位、保持中立22位、保守悲觀1位。
電子灣拍賣網站今(1日)收盤價為55.61元。近5日股價上漲3.19%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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