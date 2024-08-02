鉅亨速報 - Factset 最新調查：Option Care Health Inc. - Registered Shares(OPCH-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為39.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 02:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Option Care Health Inc. - Registered Shares(OPCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.2元，其中最高估值1.32元，最低估值1.15元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.32(1.33)
|1.57
|1.82
|最低值
|1.15(1.15)
|1.29
|1.46
|平均值
|1.21(1.18)
|1.39
|1.6
|中位數
|1.2(1.17)
|1.4
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|48.52億
|53.18億
|57.86億
|最低值
|47.25億
|51.20億
|55.35億
|平均值
|48.02億
|52.25億
|56.64億
|中位數
|48.07億
|52.09億
|56.68億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.49
|-0.04
|0.77
|0.83
|1.48
|營業收入
|23.10億
|30.33億
|34.39億
|39.45億
|43.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Option Care Health Inc. - Registered Shares(OPCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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