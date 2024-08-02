search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Option Care Health Inc. - Registered Shares(OPCH-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 02:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Option Care Health Inc. - Registered Shares(OPCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.2元，其中最高估值1.32元，最低估值1.15元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.32(1.33)1.571.82
最低值1.15(1.15)1.291.46
平均值1.21(1.18)1.391.6
中位數1.2(1.17)1.41.56

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值48.52億53.18億57.86億
最低值47.25億51.20億55.35億
平均值48.02億52.25億56.64億
中位數48.07億52.09億56.68億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.49-0.040.770.831.48
營業收入23.10億30.33億34.39億39.45億43.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Option Care Health Inc. - Registered Shares(OPCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOPCH

相關行情

台股首頁我要存股
Option Care Health Inc. - Registered Shares30.372.29%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty