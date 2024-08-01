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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司(DEO-US)EPS預估下修至7.04元，預估目標價為141.92元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.26元下修至7.04元，其中最高估值8.24元，最低估值6.12元，預估目標價為141.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.24(8.24)9.3210.5511.97
最低值6.12(6.12)6.366.646.93
平均值7.13(7.23)7.598.159.09
中位數7.04(7.26)7.488.029.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值211.61億224.85億239.02億254.19億
最低值199.38億207.13億216.11億225.95億
平均值205.34億213.97億224.24億238.71億
中位數204.79億212.29億222.98億242.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.036.127.457.93
營業收入147.96億171.30億205.37億205.83億

詳細資訊請看美股內頁：
帝亞吉歐公司(DEO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDEO

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