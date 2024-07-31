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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司(DEO-US)EPS預估下修至7.3元，預估目標價為144.16元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.47元下修至7.3元，其中最高估值8.24元，最低估值6.12元，預估目標價為144.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.24(8.24)9.3210.5511.97
最低值6.12(7)6.366.646.93
平均值7.27(7.46)7.758.389.07
中位數7.3(7.47)7.718.48.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值211.61億224.85億239.02億254.19億
最低值199.38億207.13億216.11億225.95億
平均值205.99億215.37億226.67億238.17億
中位數206.91億215.35億226.71億236.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.036.127.457.93
營業收入147.96億171.30億205.37億205.83億

詳細資訊請看美股內頁：
帝亞吉歐公司(DEO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDEO

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