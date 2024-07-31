鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司(DEO-US)EPS預估下修至7.3元，預估目標價為144.16元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.47元下修至7.3元，其中最高估值8.24元，最低估值6.12元，預估目標價為144.16元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.24(8.24)
|9.32
|10.55
|11.97
|最低值
|6.12(7)
|6.36
|6.64
|6.93
|平均值
|7.27(7.46)
|7.75
|8.38
|9.07
|中位數
|7.3(7.47)
|7.71
|8.4
|8.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|211.61億
|224.85億
|239.02億
|254.19億
|最低值
|199.38億
|207.13億
|216.11億
|225.95億
|平均值
|205.99億
|215.37億
|226.67億
|238.17億
|中位數
|206.91億
|215.35億
|226.71億
|236.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.03
|6.12
|7.45
|7.93
|營業收入
|147.96億
|171.30億
|205.37億
|205.83億
詳細資訊請看美股內頁：
帝亞吉歐公司(DEO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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