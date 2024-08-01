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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.67元，最低估值1.32元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.67(1.67)2.372.743.22
最低值1.32(1.32)1.571.953.22
平均值1.49(1.48)1.872.443.22
中位數1.5(1.46)1.852.473.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值94.85億103.85億113.65億117.52億
最低值92.18億98.31億108.36億117.52億
平均值93.85億100.73億109.94億117.52億
中位數93.76億100.43億109.47億117.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.30-15.75-12.33-5.410.39
營業收入64.62億12.80億6.48億48.44億85.50億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

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