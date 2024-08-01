鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為21.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.5元，其中最高估值1.67元，最低估值1.32元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.67(1.67)
|2.37
|2.74
|3.22
|最低值
|1.32(1.32)
|1.57
|1.95
|3.22
|平均值
|1.49(1.48)
|1.87
|2.44
|3.22
|中位數
|1.5(1.46)
|1.85
|2.47
|3.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94.85億
|103.85億
|113.65億
|117.52億
|最低值
|92.18億
|98.31億
|108.36億
|117.52億
|平均值
|93.85億
|100.73億
|109.94億
|117.52億
|中位數
|93.76億
|100.43億
|109.47億
|117.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.30
|-15.75
|-12.33
|-5.41
|0.39
|營業收入
|64.62億
|12.80億
|6.48億
|48.44億
|85.50億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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