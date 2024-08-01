鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽萬園藝供應(SITE-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為147.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:17
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對賽萬園藝供應(SITE-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.85元下修至3.51元，其中最高估值4.11元，最低估值3.1元，預估目標價為147.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.11(4.36)
|5.07
|5.7
|最低值
|3.1(3.59)
|3.42
|3.78
|平均值
|3.62(3.91)
|4.4
|4.81
|中位數
|3.51(3.85)
|4.4
|4.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|46.27億
|49.00億
|51.79億
|最低值
|44.54億
|46.25億
|47.63億
|平均值
|45.09億
|47.74億
|49.95億
|中位數
|44.88億
|47.88億
|50.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.82
|2.75
|5.20
|5.36
|3.80
|營業收入
|23.58億
|27.05億
|34.76億
|40.15億
|43.01億
詳細資訊請看美股內頁：
賽萬園藝供應(SITE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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