search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽萬園藝供應(SITE-US)EPS預估下修至3.51元，預估目標價為147.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:17

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對賽萬園藝供應(SITE-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.85元下修至3.51元，其中最高估值4.11元，最低估值3.1元，預估目標價為147.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.11(4.36)5.075.7
最低值3.1(3.59)3.423.78
平均值3.62(3.91)4.44.81
中位數3.51(3.85)4.44.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值46.27億49.00億51.79億
最低值44.54億46.25億47.63億
平均值45.09億47.74億49.95億
中位數44.88億47.88億50.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.822.755.205.363.80
營業收入23.58億27.05億34.76億40.15億43.01億

詳細資訊請看美股內頁：
賽萬園藝供應(SITE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSITE

相關行情

台股首頁我要存股
賽萬園藝供應146.682.16%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty