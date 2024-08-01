〈采鈺法說〉Q3迎備貨旺季營收估季增7-9% Q4營運也樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-01 16:54

財務長陳恒真指出，第三季大尺寸、高畫素手機 CIS 需求增加，加上龍潭廠影像感測器進入全力投產，第三季營收將呈現季成長，考量第二季基期高，營收季增約高個位數百分點 (7-9%)，也因產能利用率穩健提升，加上強勢美元，看好毛利率與淨利率穩定提升。

關欣指出，第三季回到過往備貨高峰，同時，隨著 AI 手機和折疊新機帶動，增添市場換機意願，預期第三季客戶需求將保持穩定成長，第四季儘管有季節性需求減緩，但受惠手機 CIS 尺寸變大、畫素提升趨勢以及客戶新產品，如 5000 萬畫素、1.6 pixel 推出，加上客戶為因應手機年節銷售會有備貨需要，對第四季 CIS 的市場需求和產能稼動率都保持審慎樂觀。

細分采鈺兩大產品線，關欣看好，CIS 方面，手機 CIS 除了第三季迎來季節性需求高峰，也將持續受惠規格升級和客戶市占率增長，主流 5000 萬畫素 CIS 滲透率持續提升，並從高階手機的主鏡頭延伸到廣角與前鏡頭等，中低階手機的主鏡頭規格也提升，同時 5000 萬畫素再搭配大 Pixel，可望帶給公司穩定的 CIS 晶片需求量，並貢獻產能稼動率。

關欣也觀察到下游市佔變化，除了中系手機零組件的國產替代趨勢，韓系廠商也因營運中心轉移，陸續退出 1300 萬畫素以下的 CIS 市場，有助中系 CIS 客群市占率擴大，也帶動采鈺市佔率提升，這些因素都將使手機 CIS 下半年需求穩定增加。

車用 CIS 方面，采鈺客戶自去年第四季開始回補庫存，隨著電動車滲透率持續提升，光感測搭載數量穩定增加，帶動今年上半年車用 CIS 需求成長，下半年考量市場庫存達健康水位，預期車用 CIS 需求將回歸穩定。

安防 CIS 方面，采鈺也觀察到客戶庫存調整告一段落，市場需求逐漸恢復，預期下半年安防感測客戶將回補庫存，需求穩定成長。

微型光學元件 MOE 方面，采鈺產品應用以手機等行動裝置為主，第三季為零組件備貨旺季，加上今年手機導入 AI 邊緣運算功能，預期將加速換機周期，帶動新款手機銷售動能增溫，儘管坦言公司 MOE 受一家終端手機品牌供應鏈管理策略調整，不過整體需求將適度抵銷市佔變化的影響，預計下半年整體 MOE 需求穩定。

整體而言，采鈺第三季影像感測器銷售持續增加，微型光學元件 MOE 業績保持穩定，今年第三季整體營收預期較第二季成長，第四季看法也審慎樂觀。

至於產能狀況與資本支出規劃，關欣說，因應影像感測器市場需求，龍潭廠區的 CIS 設備已在第二季開始量產，第三季現有產能順利全面開出，支持下半年產能需求，目前公司約當 8 吋的年總產能達 270 萬片，以 12 寸為主，其中 CIS 年產能約為 220 萬片，包括新竹廠 180 萬片和龍潭廠 40 萬片，MOE 年產能約 50 萬片。

針對資本支出規劃，關欣說，采鈺會觀察全球 CIS 發展趨勢以及中國彩色濾光膜微透鏡產能完備規模和程度，持續審視公司資本支出決策，並不斷改善生產效率，開發關鍵技術和優化產品結構，持續提升高階產品的占比和產值的貢獻，微型光學元件的產能擴充將依客戶的需求和預計量產時間往前規劃做相應的資本支出。