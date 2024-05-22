〈采鈺股東會〉龍潭廠Q3達滿載 擬跟進客戶調漲價格

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-05-22 11:29

采鈺 (6789-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長關欣表示，隨著客戶同業將製造 CMOS 影像感測器 (CIS) 的產能挪移去做 DRAM，客戶市占率持續提升，加上高畫素、大尺寸的 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求熱絡，龍潭廠第三季就會全力生產，且現階段在產能滿載下，也有機會跟客戶討論調漲價格一事。

關欣指出，去年因整體經濟景氣影響，采鈺去年營運呈現衰退，不過，隨著高階旗艦手機與摺疊機銷售成長，已感受到高畫素、大尺寸 CIS 需求增加，也因 AI 帶動，需要更高畫素的 CIS。

此外，由於現階段 AI 需求強勁，客戶的同業也將 CIS 製程拿去生產 DRAM，相關市場就釋放出來，中國客戶也因此受惠，帶動市占率攀升；至於采鈺能否跟進中國客戶漲價，關欣說，現在產能滿載情況下，有機會優化價格，公司長期與客戶維持緊密合作，會盡量跟客戶達成一致。

關欣看好，由於高畫素、大尺寸 CIS 會消耗更多晶圓使用量，采鈺目前訂單看到第三季，整體下半年會優於上半年，展望審慎樂觀，全年業績也會比去年好。