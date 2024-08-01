IDC估：今年生成式AI智慧手機年增3.6倍 占整體智慧手機19%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-01 16:33

根據 IDC 最新預測，今年全球生成式 AI 智慧型手機出貨量將有 363.6% 年對年的成長，上看 2.3 億部，預估將占今年整體智慧手機市場的 19%。同時，IDC 也預估，到了 2028 年年複合成長率 (CAGR) 將上看 78.4%。

IDC 表示，雖然目前面臨換機週期延長，加上總經環境存在不確定性，但智慧型手機上的生成式 AI 功能仍將推動升級，並為供應商和應用程式開發商帶來龐大商機。

IDC 認為，2024 年的成長動能將延續到 2025 年，預計將保持兩位數的溫和成長。到 2028 年，IDC 預測生成式 AI 智慧型手機出貨量將達到 9.12 億部，2024 至 2028 年複合成長率 (CAGR) 將達 78.4%。

IDC 全球資深研究總監 Nabila Popal 表示，生成式 AI 智慧型手機的市場滲透率預計將在前三年內超過 60%，不過預計 2026 年才會出現此一重大轉變，屆時不再限於旗艦高階機種，中階裝置也有望導入生成式 AI。