鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調升至22.75元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至22.75元，調升幅度3.41%。其中最高估值30元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀3位。
Robinhood Markets Inc - Class A今(1日)收盤價為20.57元。近5日股價下跌3.41%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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