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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至3.98元，預估目標價為60元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:10

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.83元上修至3.98元，其中最高估值4.76元，最低估值3.57元，預估目標價為60元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.76(4.35)5.516.08
最低值3.57(3.33)3.863.76
平均值4.02(3.83)4.85.1
中位數3.98(3.83)4.875.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值246,910,000287,480,000312,233,000
最低值226,088,000251,430,000264,433,310
平均值235,536,680268,711,750295,163,310
中位數234,313,000268,571,000296,700,460

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.937.094.572.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		222,533,000278,705,264213,011,018176,820,914

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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