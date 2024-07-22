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鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)目標價調降至126元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 08:13

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)提出目標價估值：中位數由135元下修至126元，調降幅度6.67%。其中最高估值150元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予東陽(1319-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。

東陽(1319-TW)今(19日)收盤價為97.7元。近5日股價下跌4.68%，相關汽車工業近5日下跌2.1%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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