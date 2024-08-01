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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)目標價調降至116元，幅度約7.94%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:10

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對東陽(1319-TW)提出目標價估值：中位數由126元下修至116元，調降幅度7.94%。其中最高估值150元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予東陽(1319-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立2位、保守悲觀0位。

東陽(1319-TW)今(1日)收盤價為96.7元。近5日股價下跌4.53%，相關汽車工業近5日下跌1.16%，集中市場加權指數下跌2.94%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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東陽96.74.20%

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