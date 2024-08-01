〈陸港盤後〉 中國7月製造業PMI意外低於榮枯線 A股三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-01 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（1 日）收盤同步走低，滬指跌 0.22%，中國 7 月財新製造業採購經理指數（PMI）為 49.8，較 6 月下降 2 個百分點，是 2023 年 11 月以來首次低於榮枯線，景氣明顯回落。

滬指周四收盤跌 0.22% 報 2,932.39 點，深證成指跌 0.92% 報 8,673.58 點，創業板指跌 1.31% 報 1,665.97 點，兩市成交額合計人民幣 7,823 億元。

釀酒、煤炭、零售、房地產、食品飲料等類股走低，半導體、軍工等族群上揚。

香港恒生指數周四收盤跌 0.23%，報 17,304.96 點，恒生科技指數跌 1.15%，報 3,476.58 點。

中國 7 月財新製造業 PMI 分項數據顯示，新訂單減少，導致採購量指數自 2023 年 10 月以來首次位於榮枯線下方，企業不願意增加生產資料庫存，原材料庫存指數今年來首次低於榮枯線。

制造業企業家樂觀情緒略有回升。7 月生產經營預期指數從 6 月低點回升，但數據仍低於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月製造業供給略有擴張，內需下降，外需穩定，採購量下降，原材料庫存減少，就業收縮程度趨穩，製造業企業樂觀情緒略有回升。

王喆並指出，國內有效需求不足，市場樂觀預期不強，仍是當前最突出的問題。穩增長、促就業、保民生，增強政策刺激力道，推動前期政策落地見效，更大力度激發市場活力和內生動力，當是近期政策工作重點。