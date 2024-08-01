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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團PHM-US的目標價調降至133元，幅度約3.62%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對普得集團(PHM-US)提出目標價估值：中位數由138元下修至133元，調降幅度3.62%。其中最高估值189元，最低估值113元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予普得集團評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

普得集團今(1日)收盤價為132.02元。近5日股價上漲3.62%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PHM市場預估目標價

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