鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團PHM-US的目標價調升至136.5元，幅度約3.86%｜Anue鉅亨 - 美股預估

綜合評級 - 共有17位分析師給予普得集團評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。

普得集團今(24日)收盤價為125.67元。近5日股價上漲3.86%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。