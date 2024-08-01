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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至6.44元，預估目標價為240元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:10

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.48元下修至6.44元，其中最高估值8.8元，最低估值4.86元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.8(8.8)23.3420.37
最低值4.86(4.86)7.9110.13
平均值6.6(7.13)14.2116.49
中位數6.44(7.48)14.5316.96

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值126,040,000169,333,000188,386,010
最低值114,232,000136,327,330148,649,320
平均值119,356,250153,497,870168,173,660
中位數119,474,460153,956,080168,870,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.8820.088.983.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		104,036,151140,489,172104,562,74787,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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