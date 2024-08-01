鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至6.44元，預估目標價為240元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.48元下修至6.44元，其中最高估值8.8元，最低估值4.86元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.8(8.8)
|23.34
|20.37
|最低值
|4.86(4.86)
|7.91
|10.13
|平均值
|6.63(7.13)
|14.22
|16.43
|中位數
|6.44(7.48)
|14.53
|16.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|126,040,000
|169,333,000
|188,386,010
|最低值
|114,232,000
|136,327,330
|148,649,320
|平均值
|119,185,190
|153,067,480
|168,047,780
|中位數
|119,454,000
|153,956,080
|168,870,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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