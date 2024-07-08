今年上半東南亞IPO市場崩跌逾七成！德勤：有望靠「它」重振市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-08 16:34

根據全球四大會計師事務所之一的德勤最新報告，今年上半年東南亞 IPO 市場大幅下滑，市值暴跌 71% 至 58 億美元，延續自 2022 年下半年以來的持續下降趨勢，印尼下滑尤其明顯，今年東南亞 IPO 數量也年減 21.2% 至 67 起，這些 IPO 共籌得 14 億美元，年減率 53.3%。

《CNBC》報導，德勤表示，今年上半年東南亞沒有任何重磅 IPO，僅一起市值超過 10 億美元、融資超過 2 億美元的大型 IPO。去年同期則有三起大型 IPO，每起融資規模均超過 6 億美元，分別是印尼鎳礦公司 PT Trimegah Bangun Persada、PT Merdeka Battery Materials 及地熱供應商 PT Pertamina Geo Thermal Energy。

德勤表示，下降趨勢顯示 IPO 市場情緒低迷，投資人和 IPO 候選人繼續應對宏觀經濟因素，但從歷史經驗來看，下半年一直是 2020 年至 2022 年期間表現較好的半年。

德勤東南亞會計服務與財務報告鑑證領導合夥人鄭惠玲表示，儘管東南亞的成長前景樂觀且外國直接投資不斷增加，但長期的地緣政治不穩定和高利率環境一直是影響東南亞市場狀況和投資人情緒的重要因素，導致今年上半年 IPO 市場平淡。

德勤分析師還示警，隨著政府解決通膨問題，今年高利率可能會持續。在此背景下，投資人著眼於獲得驗證的獲利能力跟可持續的現金流，而非許多公司在 2020 年至 2022 年期間所採用的不惜一切代價成長的商業模式。去年名列前茅的印尼今年上半年表現大幅下滑，因投資人和市場在 2 月總統大選採取觀望態度。

今年上半年，印尼上市市值驟降 92.2% 至 12.2 億美元，IPO 募資金額年減 89.1% 至 2.48 億美元，上市公司數量年減 43.2% 至 25 家。

但鄭惠玲表示，市場對今年以後的情況改善抱持謹慎樂觀態度。隨著投資人和 IPO 候選公司適應高利率和流動性減少的新常態，他們正變得更加善於應對地緣政治緊張局勢，以及全球經濟環境的複雜性。

鄭惠玲指出，潛在的降息可能會刺激 REIT 上市活動回歸。此外，許多 AI 及 AI 相關公司仍處於早期階段，且在私人領域。