日本上半年IPO企業達60家 雷曼兄弟以來新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 14:50

日本交易所 16 日公布，今年上半年 IPO 企業達 60 家，較去年同期增加 4 家，並創下 2008 年雷曼兄弟以來同期最多。

數據顯示，60 家企業中，有 33 家新創公司在東京證交所掛牌，其中有兩家企業的市值根據 IPO 後的初始價格計算，已達 1000 億日元以上。

其中包括 3 月上市的折扣連鎖超市 Trial Holdings Inc，股價已較公開發行價高 30%，市值達 2633 億日元。另外，專門清理太空衛星軌道碎片殘骸的 Astroscale HD，6 月上市後目前市值達 1,448 億日圓。

日本 IPO 熱絡，顯示金融市場在新冠病毒、俄烏戰爭的衝擊下持續取得正常化。

而日股近來改革有成，不斷創下創高，日本交易所執行長山道裕己 (Hiromi Yamaji) 近期接受媒體訪問時表示，日股改革已看見成效，下一步要「推促上市企業提升市值」。