〈焦點股〉AI雙雄輝達、博通單日漲逾10% 帶飛00757跳升逾3%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 11:06

引領 AI 趨勢的輝達股價自 6/18 高點 135.58 美元，一度拉回至 103.73 美元，波段跌幅高達 23.49%。不過，聯準會昨 (31) 日放鴿，釋出 9 月可能降息的訊息，激勵科技巨頭再度領漲，帶動 FANG+ 指數勁揚 3.44%，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW)，今 (1) 日一開盤就大漲 3.49% 至 88.9 元。

AI 雙雄競相暴漲，輝達股價單日上漲 12.81%，昨日收盤後仍持續上漲 3.67%。網通霸主博通昨日漲幅也達到 11.96%，並於盤後續漲 2.17%。

00757 成分股另有 META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果、特斯拉、網飛及雪花，都是 AI 時代各應用領域的主要玩家，包括軟體、雲端服務、電動車及社群網站等。

法人表示，聯準會本次利率會議的鴿派態度，為即將啟動的降息循環鋪路，利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股。雖然短線美股將持續受到美國大選的不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍為多頭格局。