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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公民金融集團CFG-US的目標價調升至44元，幅度約3.53%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對公民金融集團(CFG-US)提出目標價估值：中位數由42.5元上修至44元，調升幅度3.53%。其中最高估值50元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予公民金融集團評價：積極樂觀11位、保持中立12位、保守悲觀0位。

公民金融集團今(1日)收盤價為42.705元。近5日股價上漲3.53%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CFG市場預估目標價

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