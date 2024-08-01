鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zurn Elkay Water Solutions CorpZWS-US的目標價調升至37元，幅度約5.71%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Zurn Elkay Water Solutions Corp(ZWS-US)提出目標價估值：中位數由35元上修至37元，調升幅度5.71%。其中最高估值41元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Zurn Elkay Water Solutions Corp評價：積極樂觀3位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Zurn Elkay Water Solutions Corp今(1日)收盤價為32.36元。近5日股價上漲5.71%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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