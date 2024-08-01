租金報酬率創5年高！中國持續降息刺激經濟 租售比創新高

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 13:50

在中國持續降息刺激經濟下，最新數據顯示今年上半年中國重點 50 城的租金報酬率創 2019 年來新高，租售比更較存款利率還高。

根據諸葛找房數據，今年 2024 上半年重點 50 城租金報酬率較一年前上升 0.07 個百分點至 2.03%，創 2019 年來新高，並高於中國國營五大銀行當前的 5 年期存款利率，但一線城市的次新房低於此值，普遍在 1.5% 左右，但老破小和公寓則遠遠高於這一數字，甚至有的已經跟國際接軌，在 3% 到 - 4% 以上。

具體城市來看，基本上是大城市的租售比偏低，小城市會高一些。重點 50 城中，租售比最高的是銀川，達到 4.58%，其次是烏魯木齊有 3.63%、貴陽 3.44%。一二線城市中，廈門最低僅有 1.32%; 深圳租金回報率 1.61%、蘇州 1.66%、北京 1.81%。

雖然中國經濟低迷，但也只是辦公大樓租金在降價，住宅的租金變化並不明顯，而隨著房價下跌後，逾 8 成的城市租售比則漲起來了。

但有一些特殊的例外，比如人口流失或當地房子供過於求，租金下跌幅度都快跟房價差不多，東北是最典型的，像是惠州這種天量供應的城市，杭州這幾年因為網路公司裁員，加上大量次新房交付，這些都是投資客買的，賣又賣不出後全都擠到租房市場上，最後把次新房租金給打下來。

但總體來看，隨著中國房價下跌，租售比在往後幾年仍呈繼續上升的趨勢發展。

中國人民銀行 7 月 22 日時隔 4 個月再次調降貸款市場報價利率 (LPR) 時，有中國網友表示當年 83 萬買的商住公寓一年租金 2.6 萬人民幣，現在竟成了高收益理財產品。