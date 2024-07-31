李嘉誠北京「御翠園」捂盤23年後入市 價格暴漲50倍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-31 13:06

御翠園銷售中心，位於北京姚家園北路和姚家園東里中路的逸翠園南區，關注這一地皮的人很難想像，御翠園竟然這麼久才與逸翠園「重逢」。

據《界面新聞》周三（31 日）報導，御翠園是香港首富李嘉誠掌管的長江實業旗下和記黃埔在北京的最後一個建案，自 2001 年以總價約人民幣（下同）7 億元的價格拿下這個姚家園地皮，至今已經有 23 年了。

2023 年 7 月 18 日，御翠園取得預售證，時隔一年才開始啟動銷售工作。不過，御翠園銷售中心的置業顧問表示，目前御翠園處於意向認購階段，仍在等待正式開盤。

北京市住建委官網顯示，「御翠園」備案名為「逸翠園」，定位為城市高檔低密住宅，有平層和聯排產品可選擇。目前御翠園取得預售證的共有 9 棟，包括 3 棟平層、6 棟聯排別墅，准許銷售面積達到 9.32 萬平方公尺，共 473 套房。

在當前房市調整背景，佔據稀缺位置的御翠園，也不免要啟動打折策略。公示價格顯示，御翠園擬售均價介於 9.07 萬～9.9 萬，個別戶型的單價超過 10 萬 / 平方公尺。

御翠園的一位置業顧問則說，目前平層住宅有 97 折優惠，聯排別墅可以打 98 折，四個聯排端戶不參與折扣，已經售罄。

2001 年和記黃埔拿下地皮時，樓面價僅 1,750 元 / 平方公尺，而御翠園最低住宅擬售均價超過 9 萬元，代表御翠園的單價暴漲逾 50 倍。