鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至5.87元，預估目標價為370元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.87元，其中最高估值6.74元，最低估值4.87元，預估目標價為370元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.74(6.76)
|14
|19.36
|29.2
|最低值
|4.87(4.87)
|7.41
|16.12
|29.2
|平均值
|5.83(5.9)
|10.83
|18.1
|29.2
|中位數
|5.87(5.94)
|10.97
|18.82
|29.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12,300,000
|22,178,000
|29,126,000
|46,758,000
|最低值
|11,430,000
|13,270,000
|20,035,000
|46,758,000
|平均值
|11,790,540
|16,257,120
|23,769,330
|46,758,000
|中位數
|11,784,000
|16,022,690
|22,147,000
|46,758,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.39
|9.88
|4.65
|1.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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