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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至5.87元，預估目標價為370元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元下修至5.87元，其中最高估值6.74元，最低估值4.87元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值6.74(6.76)1419.3629.2
最低值4.87(4.87)7.4116.1229.2
平均值5.83(5.9)10.8318.129.2
中位數5.87(5.94)10.9718.8229.2

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值12,300,00022,178,00029,126,00046,758,000
最低值11,430,00013,270,00020,035,00046,758,000
平均值11,790,54016,257,12023,769,33046,758,000
中位數11,784,00016,022,69022,147,00046,758,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.399.884.651.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,965,57413,065,1558,085,2015,495,307

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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