外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、永立榮 (6973-TW)、群創 (3481-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、永立榮 (6973-TW)、聯電 (2303-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、聯電 (2303-TW)
5. 外資當日 (30) 賣超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)
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