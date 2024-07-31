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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、永立榮 (6973-TW)、群創 (3481-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、永立榮 (6973-TW)、聯電 (2303-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、台積電 (2330-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、聯電 (2303-TW)

5. 外資當日 (30) 賣超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)
 

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友達18.20.00%
永立榮%
群創15.80.00%
聯電49.5-1.00%
台積電931-0.96%
中信金35.25-0.14%
華邦電23.051.54%
元大台灣價值高息9.64-0.52%
復華台灣科技優息19.11-0.88%
國泰永續高股息22.82-0.44%

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#下跌三黑K線

偏弱
泰高息

71.43%

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元大台

60%

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#偏弱機會股

偏弱
聯電

61.77%

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#波段回檔股

偏弱
聯電

61.77%

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#散戶進大戶拋

中強短弱
中信金

73.68%

勝率
偏弱
聯電

61.77%

勝率

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