鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至3.96元，預估目標價為56.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電(2303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.83元上修至3.96元，其中最高估值4.76元，最低估值3.56元，預估目標價為56.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.76(4.35)
|5.51
|6.08
|最低值
|3.56(3.33)
|3.86
|3.76
|平均值
|3.97(3.83)
|4.74
|4.97
|中位數
|3.96(3.83)
|4.87
|4.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|246,910,000
|287,480,000
|312,233,000
|最低值
|226,088,000
|251,430,000
|264,433,310
|平均值
|235,816,970
|268,403,230
|294,041,880
|中位數
|234,518,000
|268,571,000
|294,822,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.93
|7.09
|4.57
|2.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|222,533,000
|278,705,264
|213,011,018
|176,820,914
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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