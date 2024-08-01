鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至10.86元，預估目標價為381元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.77元下修至10.86元，其中最高估值13.14元，最低估值9.54元，預估目標價為381元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.14(13.14)
|16.01
|15.93
|最低值
|9.54(10.59)
|11.82
|14.88
|平均值
|11.16(11.81)
|13.81
|15.52
|中位數
|10.86(11.77)
|13.69
|15.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,538,570
|82,921,240
|77,820,000
|最低值
|59,691,640
|65,916,610
|74,199,200
|平均值
|63,770,480
|73,332,240
|75,959,180
|中位數
|62,456,000
|71,573,000
|75,908,760
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.65
|13.85
|10.67
|9.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉外資甩賣台積電、急跌搶反彈買盤進場、聯發科反擊控華為
- Q3營收估持平至季增4% 下半年營運可望逐季上揚
- 明年谷底回升迎新一波成長 看好AIoT+邊緣運算需求增
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)目標價調降至381元，幅度約5.93%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇