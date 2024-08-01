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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至10.86元，預估目標價為381元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 08:10

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.77元下修至10.86元，其中最高估值13.14元，最低估值9.54元，預估目標價為381元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.14(13.14)16.0115.93
最低值9.54(10.59)11.8214.88
平均值11.16(11.81)13.8115.52
中位數10.86(11.77)13.6915.63

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值72,538,57082,921,24077,820,000
最低值59,691,64065,916,61074,199,200
平均值63,770,48073,332,24075,959,180
中位數62,456,00071,573,00075,908,760

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.6513.8510.679.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,567,69768,744,70158,622,05051,119,408

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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