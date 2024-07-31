台灣大董事長蔡明忠連續3屆入選「台灣企業領袖100強」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 19:49

全球享譽盛名的商業雜誌《哈佛商業評論》(Harvard Business Review，簡稱 HBR) 全球繁體中文版今 (31) 日公布「 2024 台灣企業領袖 100 強」評比，台灣大哥大 (3045-TW) 董事長蔡明忠連續 3 屆蟬聯入榜，再度榮獲台灣企業領袖 100 強殊榮。

蔡明忠於 2003 年 7 月至 2006 年 8 月、2016 年至今擔任台灣大董事長一職，帶領台灣大以嶄新科技視野，奠定台灣行動通訊品牌領導地位。在蔡明忠的領導下，台灣大整合 Telecom(電信)、Internet(網路)、Media & Entertainment (媒體 & 娛樂)、E-Commerce (電子商務) 集團綜效，並自 5G 開台後，全力以「Telco + Tech」為核心，賦能集團科技事業發展，成為台灣第一家新世代科技電信公司，為股東、員工、社會大眾能所不能。

蔡明忠也秉持長線思維、最大化公眾利益理念，2023 年 12 月 1 日率領台灣大全體同仁正式完成合併台灣之星，用戶數規模擴大至千萬，不僅完成台灣大事業版圖的新里程碑，更促使台灣電信產業邁向更有意義的「價值」競爭新局；帶領富邦集團發展多元的事業版圖，橫跨電信、電商、不動產、文創、運動及公益等領域，發揮最大綜效。

董事長蔡明忠：數位科技帶動永續創新 創造商機 引領集團成長

蔡明忠表示，資通訊產業具備人工智慧、物聯網、大數據、區塊鏈等數位科技，不僅可以協助各行各業智慧轉型，同時可以推進 ESG 永續創新。因此，台灣大致力運用數位科技，引領集團成長發展，創造社會共好。運用大數據與 AI 反詐技術，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等 5 大利害關係人，建立完整的反詐生態系，守護全民資訊安全

另外，台灣大藉由多領域的策略性投資，成立控股公司「富邦能源」，擴大再生能源布局，並擘劃具體淨零願景，承諾 2040 年 100% 使用綠能、2050 年達到淨零排放，積極守護下一世代地球公民生存環境。

最高公司治理規格 督導公司全體 ESG 發展策略

台灣大運用科技力，以國際最高標準落實 ESG，創造社會共好。電信首家將「永續發展委員會」提升至董事層級，由董事長蔡明忠先生親自擔任召集人、占董事席次 56% 的全體獨立董事擔任委員，督導 ESG、制定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果，每半年召開會議，定期檢核永續發展目標，強化公司永續治理高度與廣度。

為全方位實踐 ESG，制定「2035 心大願景計畫 (Zetta Connected 2.0)」永續策略發展藍圖，推展 54 項 ESG 面向 KPIs，逐年檢核，落實「永續思維、誠信踏實 - Think Sustainable, Act Responsible」的永續核心精神。

穩步實踐 2040 RE100、2050 Net Zero 目標

台灣大遵循巴黎協定，為亞洲第一家以「控制升溫在 1.5°C」情境通過 SBTi 2050 年淨零路徑審查的電信業者，2022 年即加入 RE100(100% Renewable Energy)，承諾 2040 年 100% 使用綠能、2050 年達到淨零排放。並進一步於在 2024 年加入全球交通載具電動化倡議 EV100(Electric Vehicle 100%)，制定四大承諾與兩項額外行動，為全台灣三家通過 EV100 會員中承諾最完整的企業。

同時，深化再生能源布局，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體共同成立控股公司「富邦能源」，預計投資 380 MW 光電案場以及開發 354 MW 儲能案場。支持中研院投入淨零科技研發，2023 年成功突破「去碳燃氫」技術，串連台電小型商用發電機組，發出第一度零碳電力。

科技賦能永續作為 榮獲國內外永續評比肯定

台灣大連續 7 年入選 DJSI 世界指數 (DJSI World)，位列全球電信業前三名；在《機構投資人》全亞洲區 (不含日本) 評比中，榮獲全產業「最受尊崇企業」；連續 10 年榮獲公司治理評鑑上市公司前 5% 肯定；4 度獲碳揭露組織 CDP 氣候變遷評比最高等級 A，ESG 表現榮獲國內外永續評比肯定。

全台 100 強企業總市值佔全部企業 6 成