20年內升溫2度C！環、衛、勞三部首辦研討會共商「高溫調適對策」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 19:29

高溫的氣候衝擊愈來愈受到各國重視，也是氣候變遷調適關鍵課題。環境部今 (31) 日邀請衛福部及勞動部共同舉辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」，就高溫預警、都市降溫、健康調適等議題，邀請專家學者及相關機關共同研討。

環境部長彭啓明強調，以當前全球暖化趨勢及減碳進展，未來 20 年氣溫將比現在增加 0.5 至 2°C，如何避免國人受到高溫的衝擊，現由環境部、衛福部及勞動部帶頭做起，未來將有更多部會共同參與，打造「防災、調適、淨零」三項合一的韌性國土。

彭啓明表示，高溫是面對氣候變遷裡面最主要的指標，調適因應策略將與時俱進，未來會納入更多部會，完備健全體制，保護國人、保護勞工及各行各業及居家安全。

衛生福利部次長周志浩表示，高溫除了使人不舒服之外，其實對身體的健康因素衝擊很多元，例如心血管的疾病、腎臟病、心臟病、糖尿病等，甚至連心理都將受到影響。衛福部將努力宣導民眾如何在第一線有效面對熱衰竭，如何避免高溫衝擊。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，很多勞工朋友或是事業單位也在談論高溫假的問題，勞動部刻透過國際資料辦理相關研習，採取預防與避險措施，並修正職業安全衛生設施規則，特別要求事業單位在最高風險等級的溫度下，要設置遮陽措施，並要設置休息場，以保護工作者及國民的熱危害預防。

聯合國世界氣象組織 (WMO) 指出，今年的 6 月是有紀錄以來最熱的 6 月，也是連續 13 個月創下每月氣候紀錄。環境部與國科會於 5 月 8 日共同發布「國家氣候變遷科學報告 2024 - 現象、衝擊與調適」中也指出，如果全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，臺灣的夏天可能長達 7 個月，高溫超過 36°C 的天數將增加 75 天，高溫事件除了增加都市熱島效應外，也造成熱傷害，亦有可能增加呼吸和心臟血管死亡的風險，並直接或間接影響人體心理健康問題。

本次會議主題包含高溫預警與都市降溫、健康調適兩大議題。高溫預警與都市降溫議題邀請了交通部中央氣象署從科學數據帶領大家了解全球暖化下的高溫威脅，依據長期氣候趨勢，做好氣候調適的準備；成功大學建築學系林子平特聘教授分享以氣候變遷科學研究協助政府推動城市降溫及舒適策略的方法，透過資訊系統找出調適的缺口及調適對策，建構公私協力共創溫度正義。