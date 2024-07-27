〈熱門股〉穎崴本周逆勢上漲1成 重返千金俱樂部

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-27 12:49

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 受惠 AI、HPC 趨勢帶動，預期今年下半年營運將逐季向上，全年力拚新高，本周在低接買盤進場下，力抗大盤重挫，不僅順利填息，股價更逆勢上漲 9.5%，收在 1060 元，重返千金俱樂部。

穎崴下半年受惠 AI 晶片大廠 GPU 訂單挹注，兩大產品線同軸測試座與探針卡都迎來出貨旺季，全年業績也可望優於去年，在資金卡位下，本周一除息 11 元後，週二就飆上漲停板，週五也力抗大盤重挫 752 點、逆勢收紅。

另外，穎崴也推出首創晶圓級光學 CPO 封裝測試系統「微間距對位雙邊探測系統解決方案」，已獲北美客戶驗證，可望成為未來新的成長動能。