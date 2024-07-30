〈台幣〉超級央行周外資觀望 出口商力挺貶轉升收32.846元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 18:47

新台幣兌美元匯率今 (30) 日止貶回升，在出口商力挺下，終場升值 2.4 分，收在 32.846 元，不過，本周是超級央行周，美國、日本、英國央行陸續舉行利率決策會議，外資轉趨觀望，使得成交量能明顯萎縮，台北及元太外匯總成交值下滑至 14.835 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.87 元，匯銀主管指出，在部分外資及進口商進場買美元後，盤中匯價一度貶至 32.895 元，改寫逾 8 年新低，面臨 32.9 元關卡保衛戰。

不過，出口商把握 7 月最後幾個交易日積極拋匯，帶動新台幣匯價由貶轉升，終場以 32.846 元作收，升值 2.4 分，呈現股匯齊揚走勢。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.2%，亞幣升貶互見，日元重貶 0.83%，新加坡幣貶 0.08%、韓元貶 0.06%；人民幣升值 0.06%、新台幣升值 0.07%。