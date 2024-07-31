鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣PINS-US的目標價調降至46元，幅度約3.04%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 16:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對繽趣(PINS-US)提出目標價估值：中位數由47.44元下修至46元，調降幅度3.04%。其中最高估值57元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有38位分析師給予繽趣評價：積極樂觀26位、保持中立12位、保守悲觀0位。
繽趣今(31日)收盤價為37.35元。近5日股價下跌3.04%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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