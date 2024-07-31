日公債殖利率竄升至15年新高 銀行股開趴

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:58

日本央行週三 (31) 宣布升息，並逐步縮減購規模後，日本 2 年期公債殖利率應聲跳漲，急升 8 個基點至 0.45%，創下 2009 年 4 月以來新高，銀行股同步飆漲。

野村首席宏觀策略師 Naka Matsuzawa 表示，由於距離首次升息僅過去 4 個月，市場認為日本央行或許比想像中更鷹派一點，升息速度快於預期，說明日本央行希望推高短期殖利率。

日本 10 年期公債殖利率則上漲 6 個基點至 1.055%，仍低於過去兩個月三度觸及的的 13 年高點 1.1%。

銀行股是日本升息的最大受益者，因較高的利率也有助提開貸款利息並增加投資收入。東京證券交易所銀行業指數上漲 4.7%，銀行股大幅上漲，幫助日經指數扭轉了先前的跌勢。

Resona Holdings 上漲 6.7%，是日經指數中表現最好的銀行股；瑞穗金融集團 (Mizuho Financial Group) 上漲 5.1%；，三井住友金融集團 (Sumitomo Mitsui Financial Group) 上漲 4.5%。

摩根大通量化策略團隊稱，截至 7 月 25 日，銀行股湧入了約 4,720 億日圓的淨購買量，為汽車和零件產業的兩倍多。