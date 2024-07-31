日公債殖利率竄升至15年新高 銀行股開趴
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:58
日本央行週三 (31) 宣布升息，並逐步縮減購規模後，日本 2 年期公債殖利率應聲跳漲，急升 8 個基點至 0.45%，創下 2009 年 4 月以來新高，銀行股同步飆漲。
野村首席宏觀策略師 Naka Matsuzawa 表示，由於距離首次升息僅過去 4 個月，市場認為日本央行或許比想像中更鷹派一點，升息速度快於預期，說明日本央行希望推高短期殖利率。
日本 10 年期公債殖利率則上漲 6 個基點至 1.055%，仍低於過去兩個月三度觸及的的 13 年高點 1.1%。
銀行股是日本升息的最大受益者，因較高的利率也有助提開貸款利息並增加投資收入。東京證券交易所銀行業指數上漲 4.7%，銀行股大幅上漲，幫助日經指數扭轉了先前的跌勢。
Resona Holdings 上漲 6.7%，是日經指數中表現最好的銀行股；瑞穗金融集團 (Mizuho Financial Group) 上漲 5.1%；，三井住友金融集團 (Sumitomo Mitsui Financial Group) 上漲 4.5%。
摩根大通量化策略團隊稱，截至 7 月 25 日，銀行股湧入了約 4,720 億日圓的淨購買量，為汽車和零件產業的兩倍多。
日經指數周三收盤上漲 1.5%，至 39,101.82 點，扭轉了早前 1.5% 的跌幅，一週內首次收復 39,000 點的重要心理關口。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美債拋售潮將至？日第5大銀行投資外債虧很大 宣佈出售逾2.1兆歐美公債
- 〈貴金屬盤後〉市場等待美就業數據 公債殖利率居高不降 黃金小幅走跌
- 日本40年期公債殖利率首次觸及3% 日銀利率決策出爐前投資人情緒謹慎
- 日銀利率決策即將出爐 QT計畫備受矚目
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇