〈貴金屬盤後〉市場等待美就業數據 公債殖利率居高不降 黃金小幅走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-07-03 06:20

黃金價格周二 (2 日)二小幅走低，係因美國公債殖利率屹立不搖，投資者消化了聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論，並期待周五將公佈的美國就業數據，以獲取更多有關美國降息的訊號。

現貨黃金下跌 0.21%，至每盎司 2326.90 美元。

8 月交割的黃金期貨價格下跌約 0.2%，至每盎司 2335.30 美元。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「市場對任何有關利率或 Fed 政策的言論仍高度敏感，因此，我認為目前仍處於觀望型動能形勢。」

Fed 鮑爾表示，Fed 仍需要更多數據才能做出降息決定，必須確保近期疲軟的通膨數據能真實反映潛在物價壓力的情況。

周二數據顯示，美國 5 月職缺升至 814 萬個。

市場當前焦點轉向周五的非農就業數據，這對於評估經歷數十年高利率的美國勞動力市場是否仍具彈性相當重要。

在地緣政治、經濟不確定性與央行持續購買帶動的避險需求驅動下，黃金在 5 月 20 日觸及每盎司 2449.89 美元的歷史高點，但迄今已下跌 5%。

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