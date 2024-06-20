美債拋售潮將至？日第5大銀行投資外債虧很大 宣佈出售逾2.1兆歐美公債

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 14:16

由於錯看利率走勢，日本第五大銀行農林中央金庫周三 (19 日) 宣布，將在明年 3 月為止的一年裡，出售 10 兆日元 (約 2.14 兆台幣) 的美國國債和歐洲債券來減少損失，但由於日本是美債最大持有國，該銀行此舉引發市場擔心會引發一場美債拋售潮。農林中央金庫當前資產管理規模為 8400 億美元。

農林中央金庫預估，隨著債券出售，該銀行在明年 3 月為止財年的凈虧損金額將上升至 1.5 兆日元 (約 3200 億台幣)。

值得一提的是，農林中央金農銀行投資美債的這波損失恐將遠遠超過金融危機時期。該銀行在 2008 年金融危機期間虧損 5700 億日元。

農林中央金庫鉅額虧損的主因為歐美利率上升導致債券價格下跌，進而使得該銀行在過去高價購買的歐美債券價值大幅縮水。

根據日本央行 (BOJ) 統計，截至今年 3 月底，日本存款金融機構持有的外債規模達 117 兆日元，其農林中央金庫佔比約 20%。除投資債券外，農林中央金庫還是全球貸款抵押債券 (CLO) 主要玩家。

農林中央金庫此前為規避日本負利率環境，將大量資金投向美債，但因聯準會 (Fed) 升息而損失。農林中央金庫承認，有必要大幅改變投資組合管理來減少債券的未實現損失。截至今年 3 月，該銀行的債券未實現損失總額已達 2.2 兆日元。

有分析人士認為，農林中央金庫大規模拋售恐會對美債市場產生相當大的影響。根據美國財政部數據，截至今年 3 月，日本持有 1.18 兆美元的美債，是美國最大債主。

根據日本財務省最新數據，日本外匯儲備餘額截至上月為 1.2315 兆美元，較 4 月底減少 474 億美元，持有的外國證券也減少 504 億美元至 9280 億美元。

日本持有的海外證券規模在上月急降，顯示日本政府可能透過出售包括美債在內的證券，籌集近期創紀錄的匯市干預資金。