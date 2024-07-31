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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3元下修至2.94元，其中最高估值3.51元，最低估值2.8元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.51(3.51)4.755.495.95
最低值2.8(2.86)3.834.255.87
平均值3.02(3.06)4.244.925.91
中位數2.94(3)4.184.95.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值325.88億349.41億367.96億
最低值315.22億205.09億332.97億
平均值320.47億323.68億352.44億
中位數318.90億339.13億355.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.262.603.123.843.17
營業收入101.27億97.24億119.46億134.68億121.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSW

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