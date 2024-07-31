鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3元下修至2.94元，其中最高估值3.51元，最低估值2.8元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.51(3.51)
|4.75
|5.49
|5.95
|最低值
|2.8(2.86)
|3.83
|4.25
|5.87
|平均值
|3.02(3.06)
|4.24
|4.92
|5.91
|中位數
|2.94(3)
|4.18
|4.9
|5.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|325.88億
|349.41億
|367.96億
|最低值
|315.22億
|205.09億
|332.97億
|平均值
|320.47億
|323.68億
|352.44億
|中位數
|318.90億
|339.13億
|355.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|2.60
|3.12
|3.84
|3.17
|營業收入
|101.27億
|97.24億
|119.46億
|134.68億
|121.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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