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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.35元，預估目標價為122.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.4元下修至4.35元，其中最高估值5.69元，最低估值3.47元，預估目標價為122.4元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.69(5.88)9.638.57
最低值3.47(3.47)5.616.27
平均值4.5(4.61)7.127.37
中位數4.35(4.4)6.87.33

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值34,410,00038,105,00037,069,080
最低值28,862,00031,328,00034,279,000
平均值30,529,18034,474,39036,061,840
中位數30,381,11034,412,18036,449,640

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.864.9498.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,079,03929,129,71032,524,68825,421,687

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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