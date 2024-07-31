鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.35元，預估目標價為122.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.4元下修至4.35元，其中最高估值5.69元，最低估值3.47元，預估目標價為122.4元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.69(5.88)
|9.63
|8.57
|最低值
|3.47(3.47)
|5.61
|6.27
|平均值
|4.5(4.61)
|7.12
|7.37
|中位數
|4.35(4.4)
|6.8
|7.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,410,000
|38,105,000
|37,069,080
|最低值
|28,862,000
|31,328,000
|34,279,000
|平均值
|30,529,180
|34,474,390
|36,061,840
|中位數
|30,381,110
|34,412,180
|36,449,640
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.86
|4.94
|9
|8.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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