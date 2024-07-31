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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至12.33元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.95元上修至12.33元，其中最高估值12.95元，最低估值11.75元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.95(12.95)16.8519.3521.55
最低值11.75(11.7)14.061621.55
平均值12.34(12.09)15.1217.4521.55
中位數12.33(11.95)14.9217.2521.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值48.96億53.46億57.28億60.06億
最低值47.35億49.86億52.78億60.06億
平均值48.05億51.69億55.29億60.06億
中位數48.08億51.55億55.04億60.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.979.3515.528.805.72
營業收入44.43億44.54億56.29億56.94億45.99億

詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZBRA

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