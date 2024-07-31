鉅亨速報 - Factset 最新調查：斑馬科技(ZBRA-US)EPS預估上修至12.33元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對斑馬科技(ZBRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.95元上修至12.33元，其中最高估值12.95元，最低估值11.75元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.95(12.95)
|16.85
|19.35
|21.55
|最低值
|11.75(11.7)
|14.06
|16
|21.55
|平均值
|12.34(12.09)
|15.12
|17.45
|21.55
|中位數
|12.33(11.95)
|14.92
|17.25
|21.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|48.96億
|53.46億
|57.28億
|60.06億
|最低值
|47.35億
|49.86億
|52.78億
|60.06億
|平均值
|48.05億
|51.69億
|55.29億
|60.06億
|中位數
|48.08億
|51.55億
|55.04億
|60.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.97
|9.35
|15.52
|8.80
|5.72
|營業收入
|44.43億
|44.54億
|56.29億
|56.94億
|45.99億
詳細資訊請看美股內頁：
斑馬科技(ZBRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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