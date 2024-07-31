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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調升至442.97元，幅度約3.5%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 12:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)提出目標價估值：中位數由427.97元上修至442.97元，調升幅度3.5%。其中最高估值550元，最低估值401元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Watsco Inc. - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立8位、保守悲觀3位。

Watsco Inc. - Class A今(31日)收盤價為481.14元。近5日股價下跌3.5%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股WSO市場預估目標價

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Watsco Inc. - Class A481.14-4.47%

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