境內全球科技股基金今年績效前十強出列 這檔5年賺185%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 10:57

科技股成長性高，是追求高報酬的投資人布局首選，但近日受到政治不確定性影響，高評價的科技股股價出現大幅修正。晨星截至 7/26 數據顯示，境內全球科技股基金今年來報酬率平均為 18.12%，前十強基金報酬率都在 2 成以上，其中，冠軍基金統一全球新科技 5 年下來累計大賺 185%。

觀察境內全球科技股基金今年來報酬率前十名表現，分別為統一全球新科技、兆豐全球元宇宙科技、富蘭克林華美 AI 新科技、復華全球物聯網科技、台新智慧生活、景順全球科技、華南永昌全球物聯網精選、凱基雲端趨勢、路博邁 5G 及日盛全球智能車基金。

前三名績效皆維持在 3 成以上，最強的莫過於統一全球新科技基金，今年來報酬率達到 35.95%，長期表現也是同類型基金中最強，5 年報酬率甚至高達 185.14%。

法人表示，短線美股因企業財報公布，市場出現較大震盪，長線來說，全球景氣持續復甦，台美經濟基本面穩健成長，今年股市多頭格局不變。美國通膨放緩，聯準會有望於 9 月啟動降息，預計科技股評價空間將進一步提升，加上科技股具備高成長潛力，後市表現有望持續優於大盤。